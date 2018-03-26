В Прикамье автобус с туристами попал в ДТП

25 марта в Чусовском районе произошло ДТП с туристами, возвращавшимися с горнолыжного комплекса «Такман». Автобус с людьми спускался к автотрассе по узкой дороге и столкнулся с легковушкой. К счастью, из людей никто не пострадал, однако сам автобус встал на краю крутого обрыва и чудом не скатился в пропасть, на дне которой протекает река Вильва.