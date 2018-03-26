В Прикамье автобус с туристами попал в ДТП
И чудом не скатился с обрыва в реку.
И чудом не скатился с обрыва в реку.
25 марта в Чусовском районе произошло ДТП с туристами, возвращавшимися с горнолыжного комплекса «Такман». Автобус с людьми спускался к автотрассе по узкой дороге и столкнулся с легковушкой. К счастью, из людей никто не пострадал, однако сам автобус встал на краю крутого обрыва и чудом не скатился в пропасть, на дне которой протекает река Вильва.
О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы. Они опубликовали и фото с места происшествия в паблике «Чусовой. ЧП. Новости».
«Обрывчик там крутой», «Всегда боялась там ездить! Сколько лет прошло, а ничего так и не изменилось», «Хорошо, что никто не пострадал, только железо», — комментируют произошедшее подписчики.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.