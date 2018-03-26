Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Федор Добронравов перенес инсульт
«В Британии поняли ошибку Мэй по РФ и хотят все исправить» — СМИ
Тина Канделаки намекнула на свою беременность
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Назван вариант мести России, которой боится Британия
СМИ: Киевляне массово покидают город
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
СМИ: похорошевшая Повалий показала фигуру в мини
Беременная Миддлтон представила модный цвет весны
Беллуччи, Джанабаева и Бондарчук побывали на гала-вечере в Москве
В Сети обсуждают целующихся Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
11Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
10:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Подтопление талыми водами грозит пяти районам в Иркутской области

В МЧС рассказали, как подготовиться к удару стихии.

Источник: Комсомольская правда

Подтопление талыми водами грозит Иркутску, а также еще четырем районам: Иркутскому, Шелеховскому, Ангарскому и Слюдянскому. Виной тому теплые деньки, которые пришли в регион. Снег быстро тает, а это может привести к разливу малых рек.

— Как правило, подтапливаются дворовые территории, гаражи и подвалы, — сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. — В таких случаях угрозы жизни и здоровью людей не бывает, но вода может нанести вред инфраструктуре и имуществу граждан.

В ведомстве рассказали, как подготовиться к удару стихии, чтобы минимизировать ущерб. Нужно заранее унести продукты из подвалов, в доме приподнять мебель от пола. Особое внимание нужно уделить холодильникам, электропечам. Рекомендуется вывезти снег со двора, очистить от наледи канавы и сточные желоба. А во дворах перекрыть мешками с песком места, откуда пойдет вода.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Куски снесенной телебашни в Екатеринбурге начали продавать в Сети
При какой власти в России жилось лучше всего
Число жертв пожара в Кемерово возросло до 53
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержали четырех человек
Крыша ТЦ в Кемерово рухнула почти на всей площади пожара
Польша нашла замену российскому газу
Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике
Саудовская ПРО перехватила баллистическую ракету
Путин выделит 85 млрд рублей на новую версию Superjet
Спорт
Российский биатлон после печального урока уходит на перемену Итоги Кубка мира для российского биатлона оказались неутешительными
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Москва в «Час Земли» сэкономит электричества для целой многоэтажки
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь