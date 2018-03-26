Подтопление талыми водами грозит пяти районам в Иркутской области

Источник: Комсомольская правда

Подтопление талыми водами грозит Иркутску, а также еще четырем районам: Иркутскому, Шелеховскому, Ангарскому и Слюдянскому. Виной тому теплые деньки, которые пришли в регион. Снег быстро тает, а это может привести к разливу малых рек.

— Как правило, подтапливаются дворовые территории, гаражи и подвалы, — сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. — В таких случаях угрозы жизни и здоровью людей не бывает, но вода может нанести вред инфраструктуре и имуществу граждан.