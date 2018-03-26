Подтопление талыми водами грозит пяти районам в Иркутской области
В МЧС рассказали, как подготовиться к удару стихии.
В МЧС рассказали, как подготовиться к удару стихии.
Подтопление талыми водами грозит Иркутску, а также еще четырем районам: Иркутскому, Шелеховскому, Ангарскому и Слюдянскому. Виной тому теплые деньки, которые пришли в регион. Снег быстро тает, а это может привести к разливу малых рек.
— Как правило, подтапливаются дворовые территории, гаражи и подвалы, — сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. — В таких случаях угрозы жизни и здоровью людей не бывает, но вода может нанести вред инфраструктуре и имуществу граждан.
В ведомстве рассказали, как подготовиться к удару стихии, чтобы минимизировать ущерб. Нужно заранее унести продукты из подвалов, в доме приподнять мебель от пола. Особое внимание нужно уделить холодильникам, электропечам. Рекомендуется вывезти снег со двора, очистить от наледи канавы и сточные желоба. А во дворах перекрыть мешками с песком места, откуда пойдет вода.
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