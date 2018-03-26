Более 500 га леса горит в Забайкалье

«Ликвидирован один пожар в Читинском районе на общей площади 55 га», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

В ликвидации возгораний задействованы 107 человек и 23 единицы техники.

24 марта сообщалось, что в 2018 году природные пожары и пал сухой травы могут перекинуться на строения в населенных пунктах 12 регионов России.