Более 500 га леса горит в Забайкалье
Пожароопасный сезон начался в пяти районах Забайкальского края. К утру понедельника, 26 марта, горит пять лесных участков, общей площадью 565 га. Об этом сообщили в региональном Минприроды.
Пожароопасный сезон начался в пяти районах Забайкальского края. К утру понедельника, 26 марта, горит пять лесных участков, общей площадью 565 га. Об этом сообщили в региональном Минприроды.
Пожары зафиксированы в
«Ликвидирован один пожар в Читинском районе на общей площади 55 га», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.
В ликвидации возгораний задействованы 107 человек и 23 единицы техники.
24 марта сообщалось, что в 2018 году природные пожары и пал сухой травы могут перекинуться на строения в населенных пунктах 12 регионов России.
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