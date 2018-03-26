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05:40 (мск), источник: Восток Медиа

Трамвай сбил пенсионерку во Владивостоке

Пожилая жительница Владивостока угодила под трамвай, сообщает РИА «Восток-Медиа». По счастливой случайности, горожанка отделалась лишь незначительными травмами.

Вечером в воскресенье, 26 марта, приморская столица отметилась необычным ДТП. На Луговой площади трамвай сбил пожилую женщину. По словам очевидцев, всё произошло возле остановки. Старушка вышла на рельсы прямо перед трамваем — вероятно, надеясь проскочить. Само собой, сделать этого она не успела. К счастью, скорость у трамвая была невысокой. Пенсионерка просто получила сильный удар и отлетела в сторону. По предварительной информации, старушка сильно разбила лицо — но на этом всё. На место прибыли сотрудники скорой помощи. Они увезли пострадавшую в больницу.

Владивостокские трамваи нечасто мелькают в сводках происшествий. Чаще всего они сталкиваются с пешеходами — но бывают и исключения. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о столкновении двух трамваев неподалёку от парка Минного городка. Как сообщают очевидцы происшествия, у одного из них возникли неполадки с питанием и он не мог продолжать движение. На выручку ему пришёл второй трамвай, который решил повезти неисправный вагон на жёсткой сцепке. Однако по какой-то причине буксир сорвался. Аварийный вагон покатился и ударил своего спасителя.

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