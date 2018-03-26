Трамвай сбил пенсионерку во Владивостоке
Пожилая жительница Владивостока угодила под трамвай, сообщает РИА «Восток-Медиа». По счастливой случайности, горожанка отделалась лишь незначительными травмами.
Пожилая жительница Владивостока угодила под трамвай, сообщает РИА «Восток-Медиа». По счастливой случайности, горожанка отделалась лишь незначительными травмами.
Вечером в воскресенье, 26 марта, приморская столица отметилась необычным ДТП. На Луговой площади трамвай сбил пожилую женщину. По словам очевидцев, всё произошло возле остановки. Старушка вышла на рельсы прямо перед трамваем — вероятно, надеясь проскочить. Само собой, сделать этого она не успела. К счастью, скорость у трамвая была невысокой. Пенсионерка просто получила сильный удар и отлетела в сторону. По предварительной информации, старушка сильно разбила лицо — но на этом всё. На место прибыли сотрудники скорой помощи. Они увезли пострадавшую в больницу.
Владивостокские трамваи нечасто мелькают в сводках происшествий. Чаще всего они сталкиваются с пешеходами — но бывают и исключения. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о столкновении двух трамваев неподалёку от парка Минного городка. Как сообщают очевидцы происшествия, у одного из них возникли неполадки с питанием и он не мог продолжать движение. На выручку ему пришёл второй трамвай, который решил повезти неисправный вагон на жёсткой сцепке. Однако по
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.