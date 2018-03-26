Мужчина с большой бородой пропал в Новосибирске, об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

44-летний Евгений Золотов пропал 10 марта, с тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы: рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые с проседью.

Особые приметы: носит бороду. В день исчезновения Евгений Золотов был одет в синюю куртку, синие джинсы, шапку, сапоги.