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06:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мужчина с большой бородой пропал в Новосибирске

В последний раз 44-летний Евгений Золотов выходил на связь 10 марта, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Мужчина с большой бородой пропал в Новосибирске, об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

44-летний Евгений Золотов пропал 10 марта, с тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы: рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые с проседью.

Особые приметы: носит бороду. В день исчезновения Евгений Золотов был одет в синюю куртку, синие джинсы, шапку, сапоги.

Информацию о возможном местонахождении пропавшего просят сообщать в полицию по телефону 112 или волонтерам по телефону 8−800−700−5452.

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