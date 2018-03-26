Мужчина с большой бородой пропал в Новосибирске
В последний раз 44-летний Евгений Золотов выходил на связь 10 марта, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
В последний раз 44-летний Евгений Золотов выходил на связь 10 марта, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
Мужчина с большой бородой пропал в Новосибирске, об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
44-летний Евгений Золотов пропал 10 марта, с тех пор о нем нет никакой информации.
Приметы: рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы
Особые приметы: носит бороду. В день исчезновения Евгений Золотов был одет в синюю куртку, синие джинсы, шапку, сапоги.
Информацию о возможном местонахождении пропавшего просят сообщать в полицию по телефону 112 или волонтерам по телефону 8−800−700−5452.
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