Учителя с ребёнком попали в жуткую аварию под Хабаровском

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2CWbpob35jg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Страшная авария случилась сегодня, 26 марта, на дороге в сторону села Ильинка в Хабаровском муниципальном районе. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в региональном управлении ГИБДД. Известно, что в салоне автомобиля «Эль Гранд» находились 4 учительницы из средней школы Некрасовки, вместе с ними ехал ребёнок 2016 года рождения. Все они возвращались после процедуры флюорографии в краевом центре.

«Авария произошла в 8−20 утра на повороте в сторону улицы Суворова на участке дороги село Ракитное — Ильинка. Женщина-водитель не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где и допустила столкновение по касательной с самосвалом. Затем машину занесло на гололёде, после чего она съехала в кювет, — рассказала начальник отдела пропаганды УГИБДД Хабаровского края Татьяна Баталова. — Пассажиров с травмами доставили в лечебные учреждения Хабаровска. Управлявшая автомобилем женщина погибла. На месте ДТП сейчас работает следственная группа».

Сообщается, что предполагаемая виновница ДТП была трезва. Ей успели провести медосвидетельствование.