Учителя с ребёнком попали в жуткую аварию под Хабаровском

Страшная авария случилась сегодня, 26 марта, на дороге в сторону села Ильинка в Хабаровском муниципальном районе. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в региональном управлении ГИБДД. Известно, что в салоне автомобиля «Эль Гранд» находились 4 учительницы из средней школы Некрасовки, вместе с ними ехал ребёнок 2016 года рождения. Все они возвращались после процедуры флюорографии в краевом центре.
«Авария произошла в 8−20 утра на повороте в сторону улицы Суворова на участке дороги село Ракитное — Ильинка.
Сообщается, что предполагаемая виновница ДТП была трезва. Ей успели провести медосвидетельствование.
Для ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники ДВРПСО. Зажатых в искорёженной иномарке людей спасателям пришлось деблокировать при помощи специального оборудования.
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