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05:43 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Учителя с ребёнком попали в жуткую аварию под Хабаровском

Женщина-водитель погибла, её пассажиры — в больницах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Страшная авария случилась сегодня, 26 марта, на дороге в сторону села Ильинка в Хабаровском муниципальном районе. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в региональном управлении ГИБДД. Известно, что в салоне автомобиля «Эль Гранд» находились 4 учительницы из средней школы Некрасовки, вместе с ними ехал ребёнок 2016 года рождения. Все они возвращались после процедуры флюорографии в краевом центре.

«Авария произошла в 8−20 утра на повороте в сторону улицы Суворова на участке дороги село Ракитное — Ильинка. Женщина-водитель не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где и допустила столкновение по касательной с самосвалом. Затем машину занесло на гололёде, после чего она съехала в кювет, — рассказала начальник отдела пропаганды УГИБДД Хабаровского края Татьяна Баталова. — Пассажиров с травмами доставили в лечебные учреждения Хабаровска. Управлявшая автомобилем женщина погибла. На месте ДТП сейчас работает следственная группа».

Сообщается, что предполагаемая виновница ДТП была трезва. Ей успели провести медосвидетельствование.

Для ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники ДВРПСО. Зажатых в искорёженной иномарке людей спасателям пришлось деблокировать при помощи специального оборудования.

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