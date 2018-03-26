Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх»
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Дочь Пескова умилила соцсети архивным снимком с отцом
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Автомобиль с пропаном прорвался на базу ВВС США и взорвался
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их
Как собственный дом убивает вас
Фруктовые соки назвали опасными
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
8Подготовка к выборам президента РФ
06:04 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Норильске мусоровоз потерял множество документов с персональными данными

Бумаги вывалились из машины во время движения.

Копии важных документов оказались на обочине дороги в Норильске. Фото рассыпанных бумаг появилось в городском инстаграме Норильска.

Очевидцы сообщают, что множество документов вывалились из мусоровоза, который направлялся на свалку. Пользователи задаются вопросом, не должны ли подобные бумаги сжигаться или уничтожаться каким-либо другим способом, исключающим их использование недобросовестными лицами. Среди валяющихся на улице документов можно рассмотреть копии военных билетов, свидетельств о рождении и других бумаг, содержащих персональные данные.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

«Девушки будут красивыми, если на них жениться». Детские мысли к 8 марта
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерово на данный момент
Жертвой пожара в Кемерово стала родственница губернатора Тулеева
Задержана владелица сгоревшего в Кемерово торгового центра
Путин выделит 85 млрд рублей на новую версию Superjet
После пожара в Кемерово пропал без вести 41 ребенок
Путин в короне: что означает новая обложка Time?
Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике
Спорт
Российский биатлон после печального урока уходит на перемену Итоги Кубка мира для российского биатлона оказались неутешительными
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Леди
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их Как часто мы даем себе обещания начать худеть с понедельника, выучить иностранный язык, наконец-то уже ходить в тренажерный зал
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь