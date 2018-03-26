В Норильске мусоровоз потерял множество документов с персональными данными
Бумаги вывалились из машины во время движения.
Бумаги вывалились из машины во время движения.
Копии важных документов оказались на обочине дороги в Норильске. Фото рассыпанных бумаг появилось в городском инстаграме Норильска.
Очевидцы сообщают, что множество документов вывалились из мусоровоза, который направлялся на свалку. Пользователи задаются вопросом, не должны ли подобные бумаги сжигаться или уничтожаться
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.