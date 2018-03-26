В Норильске мусоровоз потерял множество документов с персональными данными

Очевидцы сообщают, что множество документов вывалились из мусоровоза, который направлялся на свалку. Пользователи задаются вопросом, не должны ли подобные бумаги сжигаться или уничтожаться каким-либо другим способом, исключающим их использование недобросовестными лицами. Среди валяющихся на улице документов можно рассмотреть копии военных билетов, свидетельств о рождении и других бумаг, содержащих персональные данные.