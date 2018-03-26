Два автобуса от удара вылетели на тротуар в Новосибирске

Пассажирский автобус малой вместимости Ford Transit и автобус ПАЗ столкнулись на пересечении улиц Станционной и Порт-Артурской в Ленинском районе рано утром в понедельник, 26 марта.

— От удара оба транспортных средства отлетели на тротуар, где микроавтобус врезался в знак «Пешеходный переход» и светофор, — публикуют слова очевидцев аварии в группе городской службы эвакуации «АСТ-54».

О пострадавших в ДТП официальной информации нет.

А В ЭТО ВРЕМЯ.