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06:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Два автобуса от удара вылетели на тротуар в Новосибирске

Один из автомобилей врезался в дорожный знак и светофор.

Пассажирский автобус малой вместимости Ford Transit и автобус ПАЗ столкнулись на пересечении улиц Станционной и Порт-Артурской в Ленинском районе рано утром в понедельник, 26 марта.

— От удара оба транспортных средства отлетели на тротуар, где микроавтобус врезался в знак «Пешеходный переход» и светофор, — публикуют слова очевидцев аварии в группе городской службы эвакуации «АСТ-54».

О пострадавших в ДТП официальной информации нет.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

На Красном проспекте рядом с часовней практически упал столб. ЧП произошло поздно вечером в воскресенье, 25 марта. От падения на проезжую часть его остановили оптоволоконные провода. Из-за происшествия прекратили свое движение троллейбусы.

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