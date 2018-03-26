Два автобуса от удара вылетели на тротуар в Новосибирске
Один из автомобилей врезался в дорожный знак и светофор.
Один из автомобилей врезался в дорожный знак и светофор.
Пассажирский автобус малой вместимости Ford Transit и автобус ПАЗ столкнулись на пересечении улиц Станционной и
— От удара оба транспортных средства отлетели на тротуар, где микроавтобус врезался в знак «Пешеходный переход» и светофор, — публикуют слова очевидцев аварии в группе городской службы эвакуации «АСТ-54».
О пострадавших в ДТП официальной информации нет.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
На Красном проспекте рядом с часовней практически упал столб. ЧП произошло поздно вечером в воскресенье, 25 марта. От падения на проезжую часть его остановили оптоволоконные провода.
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