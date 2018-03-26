Полицейские Новосибирска задержали мужчину, укравшего золотые украшения
Ущерб правоохранители оценили в 174 тысячи рублей.
Ущерб правоохранители оценили в 174 тысячи рублей.
В Новосибирске задержали 32-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в краже из квартиры одного из домов по Комсомольскому проспекту.
— 13 марта из квартиры были похищены две пары золотых сережек, четыре золотых кольца, а также две банковские карты, — рассказывают в
Ущерб правоохранители оценили в 174 тысячи рублей. Когда в результате
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ — «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Кстати, ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.
Также в ведомстве сообщают о раскрытии кражи, совершенной еще в конце декабря прошлого года. Задержан 44-летний житель Первомайского района, который ранее судим не был. Он проник в квартиру одного из домов по улице Твардовского и украл 20 тысяч рублей.
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