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06:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Полицейские Новосибирска задержали мужчину, укравшего золотые украшения

Ущерб правоохранители оценили в 174 тысячи рублей.

В Новосибирске задержали 32-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в краже из квартиры одного из домов по Комсомольскому проспекту.

— 13 марта из квартиры были похищены две пары золотых сережек, четыре золотых кольца, а также две банковские карты, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Ущерб правоохранители оценили в 174 тысячи рублей. Когда в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на преступника, он проживал в одном из хостелов Ленинского района. Украденное мужчина к моменту задержания уже успел продать неизвестному.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ — «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Кстати, ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Также в ведомстве сообщают о раскрытии кражи, совершенной еще в конце декабря прошлого года. Задержан 44-летний житель Первомайского района, который ранее судим не был. Он проник в квартиру одного из домов по улице Твардовского и украл 20 тысяч рублей.

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