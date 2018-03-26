Полицейские Новосибирска задержали мужчину, укравшего золотые украшения

В Новосибирске задержали 32-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в краже из квартиры одного из домов по Комсомольскому проспекту.

— 13 марта из квартиры были похищены две пары золотых сережек, четыре золотых кольца, а также две банковские карты, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Ущерб правоохранители оценили в 174 тысячи рублей. Когда в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на преступника, он проживал в одном из хостелов Ленинского района. Украденное мужчина к моменту задержания уже успел продать неизвестному.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ — «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Кстати, ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.