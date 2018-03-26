В Крыму экскаватор «искупался» в море
На ЮБК в ходе проведения работ по благоустройству пляжа один из экскаваторов «нырнул» в море, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на очевидцев.
На ЮБК в ходе проведения работ по благоустройству пляжа один из экскаваторов «нырнул» в море, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на очевидцев.
Согласно информации, опубликованной на одном из автофорумов, происшествие случилось в Бухте Мечты (Ласпи).
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Ранее сообщалось о том, что сотрудники «Крым-Спас» приступили к расчистке пляжей полуострова.
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