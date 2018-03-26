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09:45 (мск), источник: АиФ Крым

В Крыму экскаватор «искупался» в море

На ЮБК в ходе проведения работ по благоустройству пляжа один из экскаваторов «нырнул» в море, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на очевидцев.

Согласно информации, опубликованной на одном из автофорумов, происшествие случилось в Бухте Мечты (Ласпи).

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи по-разному прокомментировали инцидент. Так, одни из очевидцев шутят, что экскаватор «открыл купальный сезон», а другие пишут комментарии на тему «восстания машин».

Ранее сообщалось о том, что сотрудники «Крым-Спас» приступили к расчистке пляжей полуострова.

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