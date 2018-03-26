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10:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Несколько месяцев коллекторы выбивали у жительницы Черемхово несуществующие долги

На помощь местной жительницы пришел уполномоченный по правам человека.

Несколько месяцев коллекторы выбивали у жительницы Черемхово долги, которых у нее нет. По словам женщины, звонки поступали и днем и ночью.

— Коллекторы угрожали и просили вернуть деньги, — сокрушается местная жительница. — Но никакие займы я не брала. Не выдержав таких нападок, мы обратились к участковому. Они написали письмо на имя начальника полиции Черемхово. В ситуации начал разбираться участковый уполномоченный майор полиции Дмитрия Ивасенко. И в итоге ему удалось приструнить назойливых коллекторов. Благодарная жительница Черемхово даже написала письмо благодарности полицейскому.

— Спасибо вам большое! — отметила она. — Моя проблема была полностью решена. Спасибо за отзывчивость и неравнодушие к чужой беде.

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