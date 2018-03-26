Несколько месяцев коллекторы выбивали у жительницы Черемхово несуществующие долги

Несколько месяцев коллекторы выбивали у жительницы Черемхово долги, которых у нее нет. По словам женщины, звонки поступали и днем и ночью.

— Коллекторы угрожали и просили вернуть деньги, — сокрушается местная жительница. — Но никакие займы я не брала. Не выдержав таких нападок, мы обратились к участковому. Они написали письмо на имя начальника полиции Черемхово. В ситуации начал разбираться участковый уполномоченный майор полиции Дмитрия Ивасенко. И в итоге ему удалось приструнить назойливых коллекторов. Благодарная жительница Черемхово даже написала письмо благодарности полицейскому.