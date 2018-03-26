Торговые центры Новосибирска проверят после трагедии в Кемерове

— Информацию о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово направят руководителям торгово-развлекательных центров Новосибирска и рекомендуют провести проверки состояния средств противопожарной защиты, электрооборудования, соблюдения противопожарного режима на объектах торговли с составлением актов проверок, — рассказывают в пресс-центре мэрии.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре начался вечером в воскресенье. По сообщению очевидцев, загорелась проводка в активити-центре на четвертом этаже. Первым вспыхнули поролоновые кубики из «мягкого бассейна» и пластик. Сразу же повалил густой дым, который заблокировал посетителей на четвертом этаже. Здесь же, рядом с очагом возгорания, находился кинотеатр, где оказалась заперта группа школьников из поселка Трещевский. По последним данным МЧС, погибли 48 человек, 69 числятся пропавшими без вести.