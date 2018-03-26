Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Федор Добронравов перенес инсульт
В Британии поняли ошибку Мэй по РФ и хотят все исправить
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото
С чем вернулась в Россию потерявшая кисти рук Маргарита Грачева
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Мэй может уйти: Британия прокололась с «Новичком» - эксперт
«Худший кошмар НАТО»: в США оценили Ту-160
CМИ: США проверили территориальную целостность России
Танки РФ избавят от "украинского" вооружения – СМИ
Беллуччи, Джанабаева и Бондарчук побывали на гала-вечере в Москве
В Сети обсуждают целующихся Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Москве построят новые бомбоубежища
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
07:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Торговые центры Новосибирска проверят после трагедии в Кемерове

По последним данным МЧС, в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 48 человек.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Мэрия Новосибирска сообщила, что в главы районов и департамент промышленности, инноваций и предпринимательства города получили распоряжение провести проверку торгово-развлекательных центров на пожарную безопасность.

— Информацию о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово направят руководителям торгово-развлекательных центров Новосибирска и рекомендуют провести проверки состояния средств противопожарной защиты, электрооборудования, соблюдения противопожарного режима на объектах торговли с составлением актов проверок, — рассказывают в пресс-центре мэрии.

Читайте также
После пожара в Кемерово пропал без вести 41 ребенок

Завершить проверку необходимо к 3 апреля.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре начался вечером в воскресенье. По сообщению очевидцев, загорелась проводка в активити-центре на четвертом этаже. Первым вспыхнули поролоновые кубики из «мягкого бассейна» и пластик. Сразу же повалил густой дым, который заблокировал посетителей на четвертом этаже. Здесь же, рядом с очагом возгорания, находился кинотеатр, где оказалась заперта группа школьников из поселка Трещевский. По последним данным МЧС, погибли 48 человек, 69 числятся пропавшими без вести.

Пожар в «Зимней вишне»: 5 погибших, 32 пострадавших, 35 пропавших
Во время загрузки произошла ошибка.
05:27 (мск)© Ньюстюб
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 При какой власти в России жилось лучше всего
Пугачева сравнила 5-летнюю внучку с Моной Лизой
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерово на данный момент
Жертвой пожара в Кемерово стала родственница губернатора Тулеева
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержали четырех человек
Польша нашла замену российскому газу
Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике
Саудовская ПРО перехватила баллистическую ракету
Путин выделит 85 млрд рублей на новую версию Superjet
Спорт
Российский биатлон после печального урока уходит на перемену Итоги Кубка мира для российского биатлона оказались неутешительными
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь