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08:21 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Один из находившихся на свободе фигурантов дела «приморских партизан» взят под стражу

Приморский краевой суд изменил меру пресечения одному из фигурантов дела «приморских партизан» Алексею Никитину «с подписки о невыезде на заключение под стражу». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда Викторию Ковалеву. Она добавила, что судебное следствие на процессе завершено, на очередном заседании суда проходят прения сторон.

Источник: РИА "Новости"
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Напомним, по версии следствия, в сентябре 2009 года группа молодых людей из поселка Кировский убила четырех жителей поселка, выращивавших плантации конопли и занимавшихся изготовлением наркотиков. В 2010 году группа «приморских партизан» напала на представителей правоохранительных органов, один милиционер был убит.

В декабре 2016 года Верховный суд России удовлетворил апелляционное требование прокуратуры: отменил оправдательный приговор Приморского краевого суда по одному из эпизодов дела, вынесенный «партизанам» в июле, и направил дело на новое рассмотрение. В феврале прошлого года Алексей Никитин и еще один фигурант дела «приморских партизан» Вадим Ковтун были отпущены судом под подписку о невыезде.

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26 июня 2017© Ньюстюб
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