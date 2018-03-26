Один из находившихся на свободе фигурантов дела «приморских партизан» взят под стражу
Приморский краевой суд изменил меру пресечения одному из фигурантов дела «приморских партизан» Алексею Никитину «с подписки о невыезде на заключение под стражу». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда Викторию Ковалеву. Она добавила, что судебное следствие на процессе завершено, на очередном заседании суда проходят прения сторон.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.