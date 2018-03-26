Один из находившихся на свободе фигурантов дела «приморских партизан» взят под стражу

Напомним, по версии следствия, в сентябре 2009 года группа молодых людей из поселка Кировский убила четырех жителей поселка, выращивавших плантации конопли и занимавшихся изготовлением наркотиков. В 2010 году группа «приморских партизан» напала на представителей правоохранительных органов, один милиционер был убит.

В декабре 2016 года Верховный суд России удовлетворил апелляционное требование прокуратуры: отменил оправдательный приговор Приморского краевого суда по одному из эпизодов дела, вынесенный «партизанам» в июле, и направил дело на новое рассмотрение. В феврале прошлого года Алексей Никитин и еще один фигурант дела «приморских партизан» Вадим Ковтун были отпущены судом под подписку о невыезде.