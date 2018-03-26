Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева
В Британии поняли ошибку Мэй по РФ и хотят все исправить
Тина Канделаки намекнула на свою беременность
Только сейчас открылась тайна фильма "Иван Васильевич..."
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Назван вариант мести России, которой боится Британия
СМИ: Киевляне массово покидают город
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Эксперт о Киеве: может разрешить заход кораблей США вблизи Крыма
Танки РФ избавят от "украинского" вооружения – СМИ
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Как собственный дом убивает вас
Фруктовые соки назвали опасными
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
1660-летие Гари Олдмана
08:13 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморец, кошмаривший жителей края, предстанет перед судом

Перед судом предстанет приморец, обвиняемый в серии краж из частных домовладений, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

С сентября 2016 по декабрь 2017 года на территории Надеждинского района была зарегистрирована серия хищений продуктов питания, электроинструментов из дачных домов.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. В отделе полиции 40-летний житель поселка Тавричанка дал признательные показания.

Выяснилось, что на протяжении почти полутора лет он совершал кражи из дачных домов, владельцы которых проживали во Владивостоке в зимнее время. Чаще всего предметом хищения являлись продукты питания, а также изделия из металла и электроинструменты, которые можно было реализовать. Ущерб, причиненный потерпевшим в результате противоправной деятельности подсудимого, превысил 250 тысяч рублей.

Следственным отделом было возбуждено уголовное дело. Расследование завершено. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Виктор Бруевич.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Выяснилось, как проверить уровень износа автомобильных шин
Икра не дает покоя жителям Хабаровского края
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерово на данный момент
Жертвой пожара в Кемерово стала родственница губернатора Тулеева
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержали четырех человек
Польша нашла замену российскому газу
Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике
Саудовская ПРО перехватила баллистическую ракету
Путин выделит 85 млрд рублей на новую версию Superjet
Спорт
Российский биатлон после печального урока уходит на перемену Итоги Кубка мира для российского биатлона оказались неутешительными
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь