Приморец, кошмаривший жителей края, предстанет перед судом
Перед судом предстанет приморец, обвиняемый в серии краж из частных домовладений, об этом DEITA. RU сообщили в
Перед судом предстанет приморец, обвиняемый в серии краж из частных домовладений, об этом DEITA. RU сообщили в
С сентября 2016 по декабрь 2017 года на территории Надеждинского района была зарегистрирована серия хищений продуктов питания, электроинструментов из дачных домов.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. В отделе полиции 40-летний житель поселка Тавричанка дал признательные показания.
Следственным отделом было возбуждено уголовное дело. Расследование завершено. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Виктор Бруевич.
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