Приморец, кошмаривший жителей края, предстанет перед судом

Выяснилось, что на протяжении почти полутора лет он совершал кражи из дачных домов, владельцы которых проживали во Владивостоке в зимнее время. Чаще всего предметом хищения являлись продукты питания, а также изделия из металла и электроинструменты, которые можно было реализовать. Ущерб, причиненный потерпевшим в результате противоправной деятельности подсудимого, превысил 250 тысяч рублей.