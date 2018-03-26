В Омске две машины такси попали в нелепое ДТП

Омичи недоумевают. Ощущение, что машины службы «Яндекс такси» попадают в аварию каждый день. Социальные сети завалены снимками с мест ДТП, где разбиты авто с шашечками.

Очередная авария с участием «Яндекс таки» произошла в выходные. Только в этот раз столкновение совсем уж нелепое. Сразу две машины с шашечками столкнулись во дворах домов по улице 22 Апреля. Фото этой аварии появилось в социальных сетях. Жители Омска, естественно, отреагировали очень бурно на данный факт.