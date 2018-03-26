В Омске две машины такси попали в нелепое ДТП
И снова в аварию угодили машины «Яндекс такси».
И снова в аварию угодили машины «Яндекс такси».
Омичи недоумевают. Ощущение, что машины службы «Яндекс такси» попадают в аварию каждый день. Социальные сети завалены снимками с мест ДТП, где разбиты авто с шашечками.
Очередная авария с участием «Яндекс таки» произошла в выходные. Только в этот раз столкновение совсем уж нелепое. Сразу две машины с шашечками столкнулись во дворах домов по улице 22 Апреля. Фото этой аварии появилось в социальных сетях. Жители Омска, естественно, отреагировали очень бурно на данный факт.
— Все понятно. Похоже, у водителей «Яндекс такси» действительно миссия разбить все свои машины, — пошутил в Интернете один из сибиряков.
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