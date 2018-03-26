В Минском районе водитель сбил пешехода и скрылся
В Минском районе разыскивают водителя, который совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП.
В Минском районе разыскивают водителя, который совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП.
Авария произошла в воскресенье 25 марта около часа ночи на трачче
По информации ГАИ, водитель, предположительно на Audi Q5 белого цвета (2008-
2009 года выпуска), возле деревни Скориничи совершил наезд на 24-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части в направлении Атолино.
Пешеход в результате наезда получил травмы и был госпитализирован.
С места ДТП были изъяты фрагменты передней блокфары и переднего бампера.
ГАИ Минской области просит очевидцев или тех, кто располагает записями с видеорегистраторов или
Подготовил Сергей ГРУДНИЦКИЙ.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.