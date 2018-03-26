В Минском районе водитель сбил пешехода и скрылся

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Авария произошла в воскресенье 25 марта около часа ночи на трачче Сеница-Прилуки-Самохваловичи.

По информации ГАИ, водитель, предположительно на Audi Q5 белого цвета (2008-

2009 года выпуска), возле деревни Скориничи совершил наезд на 24-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части в направлении Атолино.

Пешеход в результате наезда получил травмы и был госпитализирован.

С места ДТП были изъяты фрагменты передней блокфары и переднего бампера.

ГАИ Минской области просит очевидцев или тех, кто располагает записями с видеорегистраторов или какой-либо информацией по данному происшествию позвонить по телефонам 229−04−44 или 102.