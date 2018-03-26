Спасатели Хабаровского края проверяют торговые центры после ЧП в Кемерово

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону, надзорные органы спланировали комплекс профилактических мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей. В регионе насчитывается более 400 организаций, осуществляющих услуги общественного питания, торговлю, культурную и развлекательно-досуговую деятельность, рассчитанных на 200 и более человек.

«Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проведут с персоналом и руководителями дополнительные инструктажи по пожарной безопасности и знанию алгоритмов действий в случае возникновения возгораний. Особое внимание уделяется содержанию территории и помещений, в том числе эвакуационных путей, систем оповещения о пожаре при их наличии, а также действиям работников при пожаре, правилам вызова пожарно-спасательных подразделений и применения первичных средств пожаротушения — огнетушителей», — рассказал заместитель начальника ведомства Алексей Яковлев.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qGw-YxgnMPE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, на объектах массового пребывания людей пройдут тренировки по эвакуации из зданий. Сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов ведут уточнение карточек и планов тушения пожаров, мест расположения пожарных водоисточников и гидрантов, подъездных путей.

«Несмотря на “надзорные каникулы”, мы не оставляем без внимания объекты с массовым пребыванием людей и проводим профилактическую работу в течение всего года, обращая внимание на возможные сезонные риски. Наша главная и общая задача — не допустить трагедии и предпринять все меры для минимизации возможных последствий пожаров и чрезвычайных ситуаций», — отметил Алексей Яковлев.