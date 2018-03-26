Спасатели Хабаровского края проверяют торговые центры после ЧП в Кемерово

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону, надзорные органы спланировали комплекс профилактических мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей. В регионе насчитывается более 400 организаций, осуществляющих услуги общественного питания, торговлю, культурную и развлекательно-досуговую деятельность, рассчитанных на 200 и более человек.
«Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проведут с персоналом и руководителями дополнительные инструктажи по пожарной безопасности и знанию алгоритмов действий в случае возникновения возгораний. Особое внимание уделяется содержанию территории и помещений, в том числе эвакуационных путей, систем оповещения о пожаре при их наличии, а также действиям работников при пожаре, правилам вызова пожарно-спасательных подразделений и применения первичных средств пожаротушения — огнетушителей», — рассказал заместитель начальника ведомства Алексей Яковлев.
По его словам, на объектах массового пребывания людей пройдут тренировки по эвакуации из зданий. Сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов ведут уточнение карточек и планов тушения пожаров, мест расположения пожарных водоисточников и гидрантов, подъездных путей.
«Несмотря на “надзорные каникулы”, мы не оставляем без внимания объекты с массовым пребыванием людей и проводим профилактическую работу в течение всего года, обращая внимание на возможные сезонные риски. Наша главная и общая задача — не допустить трагедии и предпринять все меры для минимизации возможных последствий пожаров и чрезвычайных ситуаций», — отметил Алексей Яковлев.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово. Он поручил проверить все места массового пребывания людей в регионе.
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