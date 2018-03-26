В Хабаровском крае под суд пойдёт группа браконьеров за добычу красной икры

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», злоумышленники рыбачили в акватории реки Амгунь в районе имени Полины Осипенко — там, где проходит миграционный путь лосося к местам нереста. Правоохранители выяснили, что четверо местных жителей организовали бригаду по добыче рыбы и орудовали в течение нескольких недель в августе-сентябре 2017 года. Все добытые биоресурсы мужчины хранили и перерабатывали в самостоятельно обустроенном зимовье на берегу реки. Со слов фигурантов, самцов они не использовали, а самок после извлечения из рыбы ястыков икры выбрасывали.
Поймать мужчин удалось в ходе рейдовых мероприятий в рамках операции «Путина-осень 2017». На месте стоянки браконьеров сотрудники полиции изъяли мешки и ведра с икрой рыб лососёвых видов общим весом больше 58 килограммов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его в суд.
До вынесения приговора фигуранты будут находиться под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
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