В Хабаровском крае под суд пойдёт группа браконьеров за добычу красной икры

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», злоумышленники рыбачили в акватории реки Амгунь в районе имени Полины Осипенко — там, где проходит миграционный путь лосося к местам нереста. Правоохранители выяснили, что четверо местных жителей организовали бригаду по добыче рыбы и орудовали в течение нескольких недель в августе-сентябре 2017 года. Все добытые биоресурсы мужчины хранили и перерабатывали в самостоятельно обустроенном зимовье на берегу реки. Со слов фигурантов, самцов они не использовали, а самок после извлечения из рыбы ястыков икры выбрасывали.