Челябинские торговые центры проверят после трагедии в Кемерово
Особое внимание уделят пожарным выходам и детским комнатам.
Особое внимание уделят пожарным выходам и детским комнатам.
Проверку проведут в торговых центрах Челябинска после пожара в Кемерово, такое поручение глава города Евгений Тефтелев дал на аппаратном совещании в понедельник, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Особое внимание во время мониторинга уделят пожарной безопасности детских игровых комнат и состоянию аварийных выходов.
«Прошу ещё раз посмотреть эту ситуацию в рамках наших полномочий и с привлечением всех компетентных служб», — отметил глава города.
Напомним, трагедия в одном из торговых центров Кемерово произошла днём 25 марта. По официальным данным, в результате пожара погибли 48 человек, среди них девять детей. Пострадали 47 человек, пропали без вести 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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