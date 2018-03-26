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07:48 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинские торговые центры проверят после трагедии в Кемерово

Особое внимание уделят пожарным выходам и детским комнатам.

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фотографий
11
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Проверку проведут в торговых центрах Челябинска после пожара в Кемерово, такое поручение глава города Евгений Тефтелев дал на аппаратном совещании в понедельник, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Особое внимание во время мониторинга уделят пожарной безопасности детских игровых комнат и состоянию аварийных выходов.

«Прошу ещё раз посмотреть эту ситуацию в рамках наших полномочий и с привлечением всех компетентных служб», — отметил глава города.

Напомним, трагедия в одном из торговых центров Кемерово произошла днём 25 марта. По официальным данным, в результате пожара погибли 48 человек, среди них девять детей. Пострадали 47 человек, пропали без вести 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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Во время загрузки произошла ошибка.
05:27 (мск)© Ньюстюб
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