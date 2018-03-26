Челябинские торговые центры проверят после трагедии в Кемерово

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Проверку проведут в торговых центрах Челябинска после пожара в Кемерово, такое поручение глава города Евгений Тефтелев дал на аппаратном совещании в понедельник, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Особое внимание во время мониторинга уделят пожарной безопасности детских игровых комнат и состоянию аварийных выходов.

«Прошу ещё раз посмотреть эту ситуацию в рамках наших полномочий и с привлечением всех компетентных служб», — отметил глава города.