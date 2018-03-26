Жители Омской области из огня вытащили пенсионерку и ребенка

В доме были 90-летняя пенсионерка и 3-летний мальчик; они погибли бы, но к ним на помощь пришли соседи — они вытащили старуху и ребенка на улицу. Тем не менее, пенсионерка с мальчиком надышались угарным газом и попали в больницу в тяжелом состоянии.