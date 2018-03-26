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07:43 (мск), источник: СуперОмск

Жители Омской области из огня вытащили пенсионерку и ребенка

В минувшую субботу, около 23:10 загорелся один из частных домов аула Артакшил Шербакульского района.

Когда на место прибыли спасатели, горела крыша, тлел потолок, а сам дом был наполнен едким дымом.

В доме были 90-летняя пенсионерка и 3-летний мальчик; они погибли бы, но к ним на помощь пришли соседи — они вытащили старуху и ребенка на улицу. Тем не менее, пенсионерка с мальчиком надышались угарным газом и попали в больницу в тяжелом состоянии.

Пожар тушили более часа, полностью ликвидировать возгорание четырем пожарным удалось к 00:15. Огонь уничтожил все вещи в доме, закоптил стены, повредил потолок.

«Условиями развития пожара явилось позднее обнаружение загорания и сообщение в пожарную охрану. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи», — уточнили в ГУ МЧС по Омской области.

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