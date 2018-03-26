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07:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярец поймал квартирного вора в своем подъезде

Злоумышленник «работал» в Советском районе.

Мужчина заходил в подъезды, ходил по этажам и дергал за ручки двери, чтобы найти не закрытые на замок квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе городской полиции. Следователи доказали причастность 24-летнего, уже ранее судимого, мужчины к четырем квартирным кражам. Каждую из них он совершил в Советском районе города.

Уточняется, что он заходил в квартиры и забирал оставленные в коридоре сумки, похищая ценные вещи. Ущерб от его действий составил около 25 тысяч рублей, сообщили полицейские.

В дежурную часть отдела полиции № 11 на Урванцева, 18 квартирного вора доставил местный житель. Он поймал его в подъезде своего дома. Уточняется, что злоумышленник попытался ограбить его квартиру.

По неподтвержденным данным, задержавший вора раньше работал в полиции.

Правоохранители сообщили, что 24-летний задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему может грозить до шести лет лишения свободы.

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