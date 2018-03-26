Красноярец поймал квартирного вора в своем подъезде

Мужчина заходил в подъезды, ходил по этажам и дергал за ручки двери, чтобы найти не закрытые на замок квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе городской полиции. Следователи доказали причастность 24-летнего, уже ранее судимого, мужчины к четырем квартирным кражам. Каждую из них он совершил в Советском районе города.



Уточняется, что он заходил в квартиры и забирал оставленные в коридоре сумки, похищая ценные вещи. Ущерб от его действий составил около 25 тысяч рублей, сообщили полицейские.

В дежурную часть отдела полиции № 11 на Урванцева, 18 квартирного вора доставил местный житель. Он поймал его в подъезде своего дома. Уточняется, что злоумышленник попытался ограбить его квартиру.

По неподтвержденным данным, задержавший вора раньше работал в полиции.