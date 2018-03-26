Красноярец поймал квартирного вора в своем подъезде
Злоумышленник «работал» в Советском районе.
Злоумышленник «работал» в Советском районе.
Мужчина заходил в подъезды, ходил по этажам и дергал за ручки двери, чтобы найти не закрытые на замок квартиры. Об этом рассказали в
В дежурную часть отдела полиции № 11 на Урванцева, 18 квартирного вора доставил местный житель. Он поймал его в подъезде своего дома. Уточняется, что злоумышленник попытался ограбить его квартиру.
По неподтвержденным данным, задержавший вора раньше работал в полиции.
Правоохранители сообщили, что 24-летний задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему может грозить до шести лет лишения свободы.
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