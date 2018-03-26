Неизвестные повредили стены исторического здания в центре Красноярска

Накануне неизвестные проломили стены железнодорожного училища имени императора Николая II на улице Профсоюзов. Оно было построено в конце 19 века, с прошлого года числится в категории выявленных объектов культурного наследия.



За повреждение или уничтожение подобных зданий существует уголовная ответственность. Кто, и главное, зачем прошёлся ковшом по истории, сейчас выясняют наши корреспонденты.

