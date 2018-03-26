Неизвестные повредили стены исторического здания в центре Красноярска
В Красноярске до сих пор разыскивают виновников варварского разрушения исторического здания.
В Красноярске до сих пор разыскивают виновников варварского разрушения исторического здания.
Накануне неизвестные проломили стены железнодорожного училища имени императора Николая II на улице Профсоюзов. Оно было построено в конце 19 века, с прошлого года числится в категории выявленных объектов культурного наследия.
За повреждение или уничтожение подобных зданий существует уголовная ответственность. Кто, и главное, зачем прошёлся ковшом по истории, сейчас выясняют наши корреспонденты.
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