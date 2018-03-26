Комсомольский охранник украл 114 тысяч и потратил на алкоголь и развлечения

В дежурную часть полиции обратился 31-летний местный житель и заявил о денежной краже из сейфа в рабочем кабинете. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемый взял из кармана начальника организации ключ, открыл сейф и украл деньги. Ключ фигурант вернул на место. Правоохранительные органы выяснили, что доступа к хранилищу другие сотрудники организации не имели.

Работники уголовного розыска задержали 37-летнего охранника. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Кража». До вынесения приговора подозреваемый будет находиться под арестом.