Комсомольский охранник украл 114 тысяч и потратил на алкоголь и развлечения
Охранник в
Охранник в
В дежурную часть полиции обратился 31-летний местный житель и заявил о денежной краже из сейфа в рабочем кабинете. Об этом сообщает
Подозреваемый взял из кармана начальника организации ключ, открыл сейф и украл деньги. Ключ фигурант вернул на место. Правоохранительные органы выяснили, что доступа к хранилищу другие сотрудники организации не имели.
Работники уголовного розыска задержали 37-летнего охранника. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Кража». До вынесения приговора подозреваемый будет находиться под арестом.
Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о подобных случаях. Так, в краевой столице охранник супермаркета также похитил 180 тысяч рублей. В подсобке мужчина угрожал сотруднице торгового зала отвёрткой и требовал открыть сейф. Позже подозреваемый скрылся, уехав из города. Его задержали по горячим следам и заключили под стражу. Следствие возбудило уголовное дело, фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.
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