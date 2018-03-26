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07:51 (мск), источник: Восток Медиа

Комсомольский охранник украл 114 тысяч и потратил на алкоголь и развлечения

Охранник в Комсомольске-на-Амуре похитил из рабочего сейфа 114 тысяч рублей. Мужчина потратил деньги на алкоголь и развлечения. Подозреваемого арестовали, следователи возбудили против него уголовное дело.

В дежурную часть полиции обратился 31-летний местный житель и заявил о денежной краже из сейфа в рабочем кабинете. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемый взял из кармана начальника организации ключ, открыл сейф и украл деньги. Ключ фигурант вернул на место. Правоохранительные органы выяснили, что доступа к хранилищу другие сотрудники организации не имели.

Работники уголовного розыска задержали 37-летнего охранника. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Кража». До вынесения приговора подозреваемый будет находиться под арестом.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о подобных случаях. Так, в краевой столице охранник супермаркета также похитил 180 тысяч рублей. В подсобке мужчина угрожал сотруднице торгового зала отвёрткой и требовал открыть сейф. Позже подозреваемый скрылся, уехав из города. Его задержали по горячим следам и заключили под стражу. Следствие возбудило уголовное дело, фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

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