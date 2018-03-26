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07:49 (мск), источник: Baikal-info.ru

Три человека пострадали в ДТП в Зиминском районе

Полицейские разбираются в обстоятельствах столкновения двух иномарок, в результате которого пострадали три человека.

Полицейские разбираются в обстоятельствах столкновения двух иномарок, в результате которого пострадали три человека. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, предварительно установлено, что около 2.00 в ночь на 26 марта 2018 года на федеральной трассе Р-258 «Сибирь» в 20 км от Зимы 31-летний водитель автомобиля «Хонда Стрим» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с кроссовером «Лексус». Водители машин и пассажирка внедорожника в тяжёлом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение Саянска.

По факту случившегося проводится проверка. Предположительный виновник произошедшего мог находиться в состоянии опьянения. Известно, что он неоднократно попадал в поле зрения Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения.

Полицейские просят граждан сообщать в полицию об известных им случаях управления автотранспортом в состоянии опьянения по телефонам 02 или (3952) 21−27−99 — Управление ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

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