Три человека пострадали в ДТП в Зиминском районе

Полицейские разбираются в обстоятельствах столкновения двух иномарок, в результате которого пострадали три человека. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, предварительно установлено, что около 2.00 в ночь на 26 марта 2018 года на федеральной трассе Р-258 «Сибирь» в 20 км от Зимы 31-летний водитель автомобиля «Хонда Стрим» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с кроссовером «Лексус». Водители машин и пассажирка внедорожника в тяжёлом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение Саянска.