Три человека пострадали в ДТП в Зиминском районе
Полицейские разбираются в обстоятельствах столкновения двух иномарок, в результате которого пострадали три человека.
Полицейские разбираются в обстоятельствах столкновения двух иномарок, в результате которого пострадали три человека.
Полицейские разбираются в обстоятельствах столкновения двух иномарок, в результате которого пострадали три человека. Как сообщает
По факту случившегося проводится проверка. Предположительный виновник произошедшего мог находиться в состоянии опьянения. Известно, что он неоднократно попадал в поле зрения Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения.
Полицейские просят граждан сообщать в полицию об известных им случаях управления автотранспортом в состоянии опьянения по телефонам 02 или (3952) 21−27−99 — Управление ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
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