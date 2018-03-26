50 спасателей из Новосибирска прибыли в Кемерово для ликвидации последствий пожара
В Кузбасс прибыли 50 человек, еще 50 готовы отправиться в путь в любой момент, рассказали в МЧС.
В Кузбасс прибыли 50 человек, еще 50 готовы отправиться в путь в любой момент, рассказали в МЧС.
50 спасателей из Новосибирска прибыли в Кемерово для ликвидации последствий пожара, об этом сообщает
В Кемеровскую область отправилась спасательная колонна из шести единиц техники и 50 сотрудников ведомства. В любой момент в соседний регион готовы отправиться еще 50 человек.
«В настоящее время аэромобильная группировка Новосибирской области введена в резерв сил и средств, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации в Кемеровской области», — заявили в МЧС.
В Новосибирске после трагедии в Кемерово решили проверить все ТЦ в городе, поручение дал мэр Анатолий Локоть. Напомним, 25 марта в
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