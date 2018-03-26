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08:33 (мск), источник: Вести - Новосибирск

50 спасателей из Новосибирска прибыли в Кемерово для ликвидации последствий пожара

В Кузбасс прибыли 50 человек, еще 50 готовы отправиться в путь в любой момент, рассказали в МЧС.

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11
фотографий
11
фотографий

50 спасателей из Новосибирска прибыли в Кемерово для ликвидации последствий пожара, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

В Кемеровскую область отправилась спасательная колонна из шести единиц техники и 50 сотрудников ведомства. В любой момент в соседний регион готовы отправиться еще 50 человек.

«В настоящее время аэромобильная группировка Новосибирской области введена в резерв сил и средств, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации в Кемеровской области», — заявили в МЧС.

В Новосибирске после трагедии в Кемерово решили проверить все ТЦ в городе, поручение дал мэр Анатолий Локоть. Напомним, 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерове произошёл пожар, в результате которого, по последним данным ГУ МЧС России, погибли 37 человек, 69 числятся пропавшими без вести.

Очевидцы рассказали о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове
Во время загрузки произошла ошибка.
08:27 (мск)© Ньюстюб
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