Рустэм Хамитов выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

«От имени Республики Башкортостан и от себя лично выражаю искренние слова соболезнования и поддержки в связи со страшной трагедией в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово. Известие о погибших, особенно детях, острой болью отозвалось в наших сердцах.