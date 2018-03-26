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08:12 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

УФА, 26 мар 2018. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выразил глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово.

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В телеграмме на имя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева говорится:

«От имени Республики Башкортостан и от себя лично выражаю искренние слова соболезнования и поддержки в связи со страшной трагедией в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово. Известие о погибших, особенно детях, острой болью отозвалось в наших сердцах.

Мы принимаем эту большую потерю как общую утрату, скорбим вместе со всеми жителями Кемеровской области, соболезнуем тем, кто потерял родных и близких, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

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05:27 (мск)© Ньюстюб
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Рустэм Хамитов выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
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