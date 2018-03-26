Рустэм Хамитов выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
УФА, 26 мар 2018. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выразил глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате пожара в
УФА, 26 мар 2018. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выразил глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате пожара в
В телеграмме на имя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева говорится:
«От имени Республики Башкортостан и от себя лично выражаю искренние слова соболезнования и поддержки в связи со страшной трагедией в результате пожара в
Мы принимаем эту большую потерю как общую утрату, скорбим вместе со всеми жителями Кемеровской области, соболезнуем тем, кто потерял родных и близких, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.
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