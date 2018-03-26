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08:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии работодатель 5 месяцев не выплачивал зарплату сотрудникам

А также директор «забыл» заключить с ними трудовые договоры.

В Башкирии, в Зианчуринском районе директор строительной компании 000 «ГрандСтройИнвест» в течение 5 месяцев не выплачивал заработную плату двум своим сотрудникам. Когда в дело вмешалась прокуратура, выяснилось, что в 2016 году руководство компании на словах, без оформления необходимых трудовых договоров, устроило к себе на работу двух местных жителей, которые занимались прокладкой трубопровода в деревне Исянгулово.

Правда, за 5 месяцев работодатель так ни разу не удосужился заплатить своим рабочим, а когда нагрянула проверка, и вовсе заявил, что видит их впервые. Вот только межрайонный суд не счел доводы руководства убедительными и обязал выплатить рабочим всю зарплату и компенсацию за ее задержку на общую сумму в 40 тысяч рублей.

— Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

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