Три человека пострадали в лобовом столкновении авто на трассе в Приангарье
Экспертиза выясняет возможность алкогольного опьянения у предполагаемого виновника ДТП.
Экспертиза выясняет возможность алкогольного опьянения у предполагаемого виновника ДТП.
Серьезное ДТП случилось 26 марта около 2 часов ночи на трассе Р-258 «Сибирь» в 20 километрах от города Зима Иркутской области. В лобовом столкновении иномарок пострадало трое человек.
Полиция опубликовала предварительную информацию, согласно которой водитель автомобиля «Хонда Стрим» выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с кроссовером «Лексус». Оба водителя получили серьезные травмы и были госпитализированы в ближайшую больницу, как и пассажирка внедорожника.
Сейчас выясняется, мог ли 31-летний предполагаемый виновник ДТП находиться в состоянии опьянения. За последнее время он часто попадал в поле зрения инспекторов за быструю езду и нарушения правил дорожного движения.
По результатам всесторонней проверки будет принято правовое решение. Полиция просит сообщать о фактах нетрезвого вождения по телефону 02 либо в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области — 21−27−99.
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