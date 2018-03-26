«Лекарство от туберкулеза»: Из Украины в Крым попытались провезти наркотики

Как рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по РК, незаконный груз обнаружили на пункте пропуска «Армянск».

Поздно вечером туда приехал 39-летний мужчина. Вел он себя нервно, чем и насторожил пограничников. При личном осмотре в правом кармане его брюк и среди вещей обнаружили 35 таблеток неизвестного наименования и одна ампула — предположительно, с димедролом.

Мужчина заявил, что таблетки — это лекарство от туберкулеза, однако проведенная экспертиза показала, что в них содержится 16 граммов наркотического средства метадон, входящего в список № 1 Перечня наркотических средств.

Позднее во время обследования по месту жительства задержанного было обнаружено более 20 саженцев конопли.