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09:42 (мск), источник: Комсомольская правда

«Лекарство от туберкулеза»: Из Украины в Крым попытались провезти наркотики

Пограничники пресекли попытку контрабанды наркотиков из Украины в Крым.

Как рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по РК, незаконный груз обнаружили на пункте пропуска «Армянск».

Поздно вечером туда приехал 39-летний мужчина. Вел он себя нервно, чем и насторожил пограничников. При личном осмотре в правом кармане его брюк и среди вещей обнаружили 35 таблеток неизвестного наименования и одна ампула — предположительно, с димедролом.

Мужчина заявил, что таблетки — это лекарство от туберкулеза, однако проведенная экспертиза показала, что в них содержится 16 граммов наркотического средства метадон, входящего в список № 1 Перечня наркотических средств.

Позднее во время обследования по месту жительства задержанного было обнаружено более 20 саженцев конопли.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств). Ему грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Суда он ожидает в СИЗО.

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