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09:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Дерзкий водитель с финским акцентом угнал свой Mercedes со штрафстоянки в Петербурге

Обманув охранника и пробив ворота, он скрылся в неизвестном направлении.

Источник: Комсомольская правда

Автомобиль Mercedes-Benz ML привезли на штрафстоянку на проспекте Большевиков — машина была неправильно припаркована. А вскоре туда же пришел некий мужчина.

На ломаном русском с финским акцентом он пояснил охраннику, что «Мерседес» его, и что ему просто необходимо попасть к машине, чтобы забрать оттуда очень важные документы.

Добросердечный охранник пропустил иностранца. Тот огляделся, открыл машину и сел в нее. Но вместо того, чтобы открыть бардачок и достать оттуда бумаги, за которыми он якобы пришел, водитель завел свой «Мерседес» и дал газу.

Пробив ворота парковки, иностранец умчал в известном одному ему направлении. Ни угонщика, ни машину с финскими номерами пока еще не нашли. Но ищут. Теперь ему грозит куда больше, чем просто штраф за неправильную парковку.

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