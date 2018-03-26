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10:05 (мск), источник: Kommersant.uz

Ночной пожар в Ташкенте — горели «Chopar» и «Les Ailes»

В ночь на 26 марта в Мирзо-Улугбекском районе, по ул. Буюк Ипак йули (не доезжая чайхоны «Салом») случился пожар.

Возгорание началось в пиццерии «Chopar» и перекинулось на кафе «Les Ailes», принадлежащие одной сети.

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Kommersant связался с владельцем сети Ахмадом Мелибаевым и узнал подробности случившегося.

«В 2 часа ночи произошел пожар. По предварительной версии, замкнула электропроводка. Охранник был на месте, сразу вызвал пожарную службу. Пожарная служба быстро среагировала. Быстро локализировали огонь. Пострадавших нет.

В результате пожара «Chopar» сгорел полностью. В «Les Ailes» сгорел потолок. Уже идут восстановительные работы. «Chopar» в течение определенного периода полностью перестроим. «Les Ailes» снова будет работать уже к 1 апреля," — Ахмад Мелибаев, владелец «Chopar» и «Les Ailes».

Справка: На сегодняшний день насчитывается 18 филиалов Chopar и Les Ailes по Узбекистану. Из них 6 — в Андижане, Карши и Самарканде и 12 — в Ташкенте.

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