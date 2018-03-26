Ночной пожар в Ташкенте — горели «Chopar» и «Les Ailes»
В ночь на 26 марта в
В ночь на 26 марта в
Возгорание началось в пиццерии «Chopar» и перекинулось на кафе «Les Ailes», принадлежащие одной сети.
Kommersant связался с владельцем сети Ахмадом Мелибаевым и узнал подробности случившегося.
«В 2 часа ночи произошел пожар. По предварительной версии, замкнула электропроводка. Охранник был на месте, сразу вызвал пожарную службу. Пожарная служба быстро среагировала. Быстро локализировали огонь. Пострадавших нет.
В результате пожара «Chopar» сгорел полностью. В «Les Ailes» сгорел потолок. Уже идут восстановительные работы. «Chopar» в течение определенного периода полностью перестроим. «Les Ailes» снова будет работать уже к 1 апреля," — Ахмад Мелибаев, владелец «Chopar» и «Les Ailes».
Справка: На сегодняшний день насчитывается 18 филиалов Chopar и Les Ailes по Узбекистану. Из них 6 — в Андижане, Карши и Самарканде и 12 — в Ташкенте.
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