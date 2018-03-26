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09:50 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Дело о хищении «1500 квартир» в Новосибирске дошло до суда

Дело о хищении «1500 квартир» в Новосибирске дошло до суда, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, Светлана Стынина занималась распределением муниципальных квартир больше 30 лет — еще с 81-го года. В сентябре 2014 года ушла на пенсию. И уже в декабре грянул громкий скандал с возбуждением уголовного дела по фактам спекуляций с продажей жилья, которое застройщики передавали мэрии для распределения очередникам.

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По версии следствия, после передачи квартир от застройщика жилье по заниженной стоимости продавалось подставным лицам. А уже затем — реальным покупателям по рыночной цене. Разница оседала в карманах подозреваемых. Схема работала 7 лет. За это время мэрия реализовала полторы тысячи квартир. Доказать факт спекуляций следователи смогли по 52 эпизодам. Ущерб бюджету от подобных сделок оценили в 41 миллион рублей. При этом следственный комитет выделил в отдельное производство еще 16 аналогичных эпизодов. И здесь главной подозреваемой уже стала сама бывшая начальница управления по жилищным вопросам. В домах фигурантов проведены обыски.

«Кроме того, по уголовному делу в обеспечение гражданского иска потерпевшего, наказания в виде штрафа и возможной конфискации имущества, используемого либо предназначавшегося для финансирования организованной группы, наложен арест на недвижимое имущество, принадлежащее обвиняемым на сумму 265 млн. руб., а также на 6 425 евро и 3 610 долларов США. Объём уголовного дела составил 162 тома, из которых 56 томов — обвинительное заключение», — заявили в СК.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, составленное по нему обвинительное заключение в настоящее время утверждено.

После вручения фигуранту дела копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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