В Магнитогорске угонщик скрылся от полиции в сугробе

Происшествие произошло утром 25 марта в поселке Приуральский. Пьяный житель Магнитогорска угнал автомобиль «Рено» у своего отчима. Парень решил покататься вместе с нетрезвыми друзьями по городу. Владелец иномарки, обнаружив пропажу, позвонил в полицию. На первом же перекрестке лихача пытались остановить сотрудники ГИБДД. Но он проигнорировал требования полицейских. «Гаишники» бросились в погоню.

По словам очевидцев «Рено» преследовали три экипажа ДПС. Во дворе дома по улице Коробова угонщик не справился с управлением и на большой скорости влетел в сугроб. Машина опрокинулась в яму под кучу грязного снега. Водитель и пассажиры выбрались из авто и убежали.

Иномарку доставали из сугроба эвакуаторы.