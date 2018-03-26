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09:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Магнитогорске угонщик скрылся от полиции в сугробе

Машину из снежной кучи доставали эвакуаторы.

Происшествие произошло утром 25 марта в поселке Приуральский. Пьяный житель Магнитогорска угнал автомобиль «Рено» у своего отчима. Парень решил покататься вместе с нетрезвыми друзьями по городу. Владелец иномарки, обнаружив пропажу, позвонил в полицию. На первом же перекрестке лихача пытались остановить сотрудники ГИБДД. Но он проигнорировал требования полицейских. «Гаишники» бросились в погоню.

По словам очевидцев «Рено» преследовали три экипажа ДПС. Во дворе дома по улице Коробова угонщик не справился с управлением и на большой скорости влетел в сугроб. Машина опрокинулась в яму под кучу грязного снега. Водитель и пассажиры выбрались из авто и убежали.

Иномарку доставали из сугроба эвакуаторы.

«Первая попытка не удалась. У эвакуатора оборвалась сцепка. Она разбила стекло иномарки, порвала сиденья и загнула стойку. “Рено” вытащили только со второй попытки», — пишут в социальных сетях свидетели событий.

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