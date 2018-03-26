Осуждены челябинцы, грабившие дальнобойщиков

Двое жителей Челябинска осуждены за грабежи в отношении дальнобойщиков — преступники орудовали в Сосновском и Еткульском районах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Оба признаны виновными по пункту «а» части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

С мая по октябрь 2016 года челябинцы требовали у водителей деньги за беспрепятственный проезд по дорогам Челябинской области.

Так, в мае 2016 на территории автозаправочной станции, расположенной на 1 845 километре дороги Подъезд к Екатеринбургу, один из злоумышленников потребовал от водителя фуры 2 тыс. рублей. В августе, находясь на дороге Западный обход Челябинска, один из обвиняемых совершил открытое хищение 38 тыс. рублей у жителя Подмосковья.

Действуя совместно, на 38-м километре дороги Челябинск — Троицк злоумышленники подъехали к автомобилю с государственными регистрационными знаками Казахстана и потребовали от водителя оплатить проезд по трассам РФ в сумме 3 тыс. рублей. Опасаясь последствий, жители соседнего государства передали соучастникам 13 тыс. казахстанских тенге и 500 рублей.

После ограбления потерпевшие обратились к экипажу ГИБДД, после чего преступники были задержаны.

В ходе следствия обвиняемыми возмещен причиненный ущерб.