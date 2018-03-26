В обвале стены жилого дома в Челябинске возможен криминальный след

По словам Тефтелева, есть некие следы, которые указывают на криминальную причину обрушения. Поэтому сейчас к делу подключатся правоохранительные органы.

«Это дом ветхо-аварийный. И председатель комиссии, которая обследовала последствия ЧП, высказал опасения, что там возможно кто-то поспособствовал, чтобы стена отвалилась, — сообщил градоначальник. — Надо проверить. Если такие факты подтвердятся, есть закон, по которому работают в таких случаях. Привлечем силовиков и будем принимать меры».

Обвал стены дома по адресу Копейское шоссе 8-А произошел 16 марта. С наружной стороны образовалось сквозное отверстие размером с человеческую голову. Никто не пострадал, так как за дырой находится помещение с лестничной клеткой.

Двухэтажное, двухподъездное здание было признано аварийным в 2015 году. В 2016-м планировали расселить жильцов, однако из-за нехватки средств местные власти смогли переселить только жителей одного подъезда.