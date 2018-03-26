В обвале стены жилого дома в Челябинске возможен криминальный след
К обрушению стены дома в Ленинском районе могут быть причастны сами жильцы. Об этом сообщил на аппаратном совещании глава города Евгений Тефтелев.
К обрушению стены дома в Ленинском районе могут быть причастны сами жильцы. Об этом сообщил на аппаратном совещании глава города Евгений Тефтелев.
По словам Тефтелева, есть некие следы, которые указывают на криминальную причину обрушения. Поэтому сейчас к делу подключатся правоохранительные органы.
«Это дом
Обвал стены дома по адресу Копейское шоссе 8-А произошел 16 марта. С наружной стороны образовалось сквозное отверстие размером с человеческую голову. Никто не пострадал, так как за дырой находится помещение с лестничной клеткой.
Двухэтажное, двухподъездное здание было признано аварийным в 2015 году. В 2016-м планировали расселить жильцов, однако
Сразу после случившегося прокуратура потребовала от городских властей найти деньги на новые квартиры для жильцов дома. Пока расселение происходит в жилье из так называемого «маневренного фонда».
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