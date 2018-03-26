Нижегородский следователь подделал протокол допроса, чтобы не портить статистику
Мужчина отделался условным сроком.
Мужчина отделался условным сроком.
В Нижнем Новгороде суд вынес приговор бывшему следователю МВД, который сфальсифицировал документы, чтобы не портить статистику. Об этом сообщает
Судом установлено, что обвиняемый расследовал уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». После ознакомления защитника и обвиняемого с материалами дела, следователь обнаружил в протоколе допроса одного из свидетелей обвинения информацию, требующую проведения дополнительной проверки.
— Понимая, что возобновление следствия повлечет временные затраты, дело не будет в текущем месяце утверждено прокурором и направлено в суд, он изготовил протокол допроса свидетеля, исключив из него сведения об очевидцах и некоторых обстоятельствах произошедшего, — рассказали в прокуратуре.
Следователь был уволен из органов внутренних дел. Его осудили по статье «фальсификации доказательств по уголовному делу следователем» и дали три года условно.
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