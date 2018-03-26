Нижегородский следователь подделал протокол допроса, чтобы не портить статистику

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор бывшему следователю МВД, который сфальсифицировал документы, чтобы не портить статистику. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что обвиняемый расследовал уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». После ознакомления защитника и обвиняемого с материалами дела, следователь обнаружил в протоколе допроса одного из свидетелей обвинения информацию, требующую проведения дополнительной проверки.

— Понимая, что возобновление следствия повлечет временные затраты, дело не будет в текущем месяце утверждено прокурором и направлено в суд, он изготовил протокол допроса свидетеля, исключив из него сведения об очевидцах и некоторых обстоятельствах произошедшего, — рассказали в прокуратуре.