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10:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Нижегородский следователь подделал протокол допроса, чтобы не портить статистику

Мужчина отделался условным сроком.

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор бывшему следователю МВД, который сфальсифицировал документы, чтобы не портить статистику. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что обвиняемый расследовал уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». После ознакомления защитника и обвиняемого с материалами дела, следователь обнаружил в протоколе допроса одного из свидетелей обвинения информацию, требующую проведения дополнительной проверки.

— Понимая, что возобновление следствия повлечет временные затраты, дело не будет в текущем месяце утверждено прокурором и направлено в суд, он изготовил протокол допроса свидетеля, исключив из него сведения об очевидцах и некоторых обстоятельствах произошедшего, — рассказали в прокуратуре.

Следователь был уволен из органов внутренних дел. Его осудили по статье «фальсификации доказательств по уголовному делу следователем» и дали три года условно.

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