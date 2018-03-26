В Екатеринбурге неизвестные обчистили «Мотив»

В ночь на 25 марта в Екатеринбурге на улице Кузнецова трое неизвестных обчистили салон сотовой связи «Мотив». Они разбили витрину, забрали сотовые телефоны и скрылись.

В пресс-группе городского УМВД «Уралинформбюро» сообщили, что по факту проводится проверка, устанавливается сумма ущерба. По ее итогам будет принято процессуальное решение.