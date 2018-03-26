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10:08 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге неизвестные обчистили «Мотив»

На Уралмаше.

В ночь на 25 марта в Екатеринбурге на улице Кузнецова трое неизвестных обчистили салон сотовой связи «Мотив». Они разбили витрину, забрали сотовые телефоны и скрылись.

В пресс-группе городского УМВД «Уралинформбюро» сообщили, что по факту проводится проверка, устанавливается сумма ущерба. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Нападения на салоны связи в уральской столице происходят с завидной регулярностью. Пик ограблений пришелся на сентябрь 2017 года, когда налетчики выносили гаджеты практически ежедневно. В середине октября задержали четверых подозреваемых — двух 15-летних подростков и молодых людей 17 и 24 лет.

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