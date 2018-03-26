В Екатеринбурге неизвестные обчистили «Мотив»
На Уралмаше.
На Уралмаше.
В ночь на 25 марта в Екатеринбурге на улице Кузнецова трое неизвестных обчистили салон сотовой связи «Мотив». Они разбили витрину, забрали сотовые телефоны и скрылись.
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Нападения на салоны связи в уральской столице происходят с завидной регулярностью. Пик ограблений пришелся на сентябрь 2017 года, когда налетчики выносили гаджеты практически ежедневно. В середине октября задержали четверых подозреваемых — двух 15-летних подростков и молодых людей 17 и 24 лет.
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