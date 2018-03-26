Первоуралец сорвался в шахту лифта с 6 этажа

24 марта в Первоуральске в доме на бульваре Юности молодой человек упал в шахту лифта. Он скончался.

Как рассказал «Уралинформбюро» официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, лифт с группой людей застрял на уровне 6 этажа. Один из них, не дождавшись помощи, предпринял попытку выбраться из «плена» самостоятельно и сорвался вниз.