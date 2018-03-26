Два маленьких брата пропали в Новосибирской области
Двое мальчиков в возрасте 5 и 10 лет ушли из дома в Маслянино днем 25 марта, и с тех пор об их местонахождении ничего не известно. Полиция просит откликнуться всех, кто обладает
Двое мальчиков в возрасте 5 и 10 лет ушли из дома в Маслянино днем 25 марта, и с тех пор об их местонахождении ничего не известно. Полиция просит откликнуться всех, кто обладает
Артамонов Алексей 2007 года рождения и Артамонов Артем, которому 22 марта исполнилось 5 лет, ушли из дома на улице Гаражной в райцентре Маслянино в воскресенье примерно в 15 часов. До настоящего времени их местонахождение не установлено.
По информации полиции, Алексей выглядит младше своего возраста — на 8−9 лет, его рост 110−115 сантиметров, телосложение худощавое, кожа смуглая, глаза карие, волосы
Младший брат Артем на вид соответствует своему возраста. Обладает средним телосложением, глаза голубые, волосы русые. В момент пропажи на мальчике были надеты зимняя меховая шапка, голубая зимняя куртка, синие брюки и голубые ботинки.
Всех, кому
По статистике, чаще всего дети пропадают, сбегая из дома. Однако случаются и настоящие трагедии. 2 февраля в Колывани 11-летний мальчик отправился забираться из детского сада 6-летнего брата, однако домой дети не вернулись. Спустя несколько часов тела мальчиков были обнаружены в открытой яме, оставленной с осени коммунальными службами — дети захлебнулись в воде.
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