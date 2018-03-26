Два маленьких брата пропали в Новосибирской области

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Артамонов Алексей 2007 года рождения и Артамонов Артем, которому 22 марта исполнилось 5 лет, ушли из дома на улице Гаражной в райцентре Маслянино в воскресенье примерно в 15 часов. До настоящего времени их местонахождение не установлено.

По информации полиции, Алексей выглядит младше своего возраста — на 8−9 лет, его рост 110−115 сантиметров, телосложение худощавое, кожа смуглая, глаза карие, волосы темно-русые. Был одет в черную спортивную шапку, темно-синюю куртку, темные спортивные брюки, серые зимние ботинки.

Младший брат Артем на вид соответствует своему возраста. Обладает средним телосложением, глаза голубые, волосы русые. В момент пропажи на мальчике были надеты зимняя меховая шапка, голубая зимняя куртка, синие брюки и голубые ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить в отделение МВД по Маслянинскому району по телефонам: 8 (38347) 21−102, 22−019, 23−305, 23−401, либо по телефону 02.