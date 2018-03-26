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10:01 (мск), источник: КрымPress

Сергей Аксёнов: «Потрясён страшной трагедией в Кемерово»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.

— Потрясён страшной трагедией в Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибли и пострадали десятки людей. Особенно тяжело, что среди погибших есть дети. От имени всех крымчан и от себя лично выражаю самые искренние и глубокие соболезнования семьям погибших, губернатору Кемеровской области Аману Гумировичу Тулееву, всем жителям региона. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Понимаю, что никакие слова сейчас не могут утешить людей, которые потеряли родных и близких. Мы разделяем вашу боль и скорбь, — отметил крымский премьер на своей странице в Facebook.

СПРАВКА

Пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Следственный комитет РФ подтвердил гибель 53 человек в результате пожара. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ. Уголовное дело передано в центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.

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