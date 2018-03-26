Сергей Аксёнов: «Потрясён страшной трагедией в Кемерово»

— Потрясён страшной трагедией в Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибли и пострадали десятки людей. Особенно тяжело, что среди погибших есть дети. От имени всех крымчан и от себя лично выражаю самые искренние и глубокие соболезнования семьям погибших, губернатору Кемеровской области Аману Гумировичу Тулееву, всем жителям региона. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Понимаю, что никакие слова сейчас не могут утешить людей, которые потеряли родных и близких. Мы разделяем вашу боль и скорбь, — отметил крымский премьер на своей странице в Facebook.