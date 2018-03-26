Группу россиян будут судить в Минске за налеты на офисы
Операцию по задержанию «гастролеров» проводили при поддержке бойцов СПБТ «Алмаз», «гидом» по минским улицам у группы злоумышленников был гражданин Беларуси.
Операцию по задержанию «гастролеров» проводили при поддержке бойцов СПБТ «Алмаз», «гидом» по минским улицам у группы злоумышленников был гражданин Беларуси.
МИНСК, 26 мар — Sputnik. Суд Ленинского района Минска рассмотрит уголовное дело в отношении 4 граждан России, которые обвиняются в серии разбойных нападений на минские офисы, сообщили в Мингорсуде.
Серия хищений денег из офисов коммерческих фирм в белорусской столице произошла с мая по конец июля прошлого года. Задержаны россияне были в августе 2017 года, в отношении них было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса.
«27 марта в 10:30 суд Ленинского района Минска начинает судебное разбирательство по уголовному делу в отношении 4 граждан РФ и одного гражданина Беларуси, которые обвиняются в совершении разбойных нападений и краж», — сообщила Sputnik в понедельник помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.
Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на официального представителя УСК по Минску Марину Дранькову, четверо граждан РФ и 35-летний белорус летом прошлого года взламывали двери и окна и проникали в офисы. Следствие располагает фактами взломов пяти офисов в Минске и двух в Быхове. В результате злоумышленникам удалось завладеть более чем 50 000 рублей.
Действия обвиняемых квалицированы по ч. 3 ст. 205 (кража в крупном размере, повторно, группой лиц), ч. 2 ст. 207 (разбой, повторно, группой лиц, в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сказала Дранькова.
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