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10:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Иркутянина, разместившего в соцсетях фашистскую символику, привлекут к ответственности

Он обвиняется в нарушении законодательства о противодействии экстремизму.

Иркутянина, разместившего в соцсетях фашистскую символику, привлекут к ответственности. На своей страничке в соцсетях он разместил изображения нацистской символики. В частности, фотографии с изображением фашистского лидера с символикой германского национал-социализма.

— Демонстрации нацистской символики является нарушением федеральных законов.

«О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941−1945 годов», — говорится в пресс-релизе прокуратуры Иркутской области.

В отношении молодого человека возбудили дело об административном правонарушении.

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