Иркутянина, разместившего в соцсетях фашистскую символику, привлекут к ответственности
Он обвиняется в нарушении законодательства о противодействии экстремизму.
Он обвиняется в нарушении законодательства о противодействии экстремизму.
Иркутянина, разместившего в соцсетях фашистскую символику, привлекут к ответственности. На своей страничке в соцсетях он разместил изображения нацистской символики. В частности, фотографии с изображением фашистского лидера с символикой германского
— Демонстрации нацистской символики является нарушением федеральных законов.
«О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941−1945 годов», — говорится в
В отношении молодого человека возбудили дело об административном правонарушении.
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