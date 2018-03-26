Детский омбудсмен предложила проверить все ТЦ после пожара в Кемерово

Трагедия в Кемерово меня застала в Брянске, мы завершали проверки интернатов региона, в том числе там, где идет расследование преступлений. И причина — в халатности.
Анна Кузнецовауполномоченный при президенте РФ по правам ребенка
Она отметила, что «нормы все прописаны, но то, как мы относимся, является той катастрофической причиной тех бед, свидетелями которых мы являемся сегодня».
Кузнецова заявила, что пожар в торговом центре в Кемерово «должен стать срочным сигналом к проверкам безопасности, не формальной, а ответственной».
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул в воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения.
Число погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово выросло до 56 человек. В больницах Кемерова остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.
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