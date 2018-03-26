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11:07 (мск), источник: Интерфакс

Детский омбудсмен предложила проверить все ТЦ после пожара в Кемерово

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово с большим количеством погибших — это сигнал для проверки всех торговых центров. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

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25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, в больницах находятся, по разным данным от 10 до 12 пострадавших. МЧС сообщает, что ведутся поиски еще 16 человек. При этом, по данным ГУ МВД России по Кемеровской области, пропавшими без вести по-прежнему остаются 59 человек. Замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке. ледственный комитет СК возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.
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Трагедия в Кемерово меня застала в Брянске, мы завершали проверки интернатов региона, в том числе там, где идет расследование преступлений. И причина — в халатности.
Анна Кузнецова
уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка

Она отметила, что «нормы все прописаны, но то, как мы относимся, является той катастрофической причиной тех бед, свидетелями которых мы являемся сегодня».

Кузнецова заявила, что пожар в торговом центре в Кемерово «должен стать срочным сигналом к проверкам безопасности, не формальной, а ответственной».

Пожар в кемеровском ТЦ
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул в воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения.

Число погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово выросло до 56 человек. В больницах Кемерова остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.

Крупнейшие пожары в торговых центрах: причины и последствия
Во время загрузки произошла ошибка.
08:27 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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Пожар в торговом центре в Кемерово
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