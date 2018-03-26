Детский омбудсмен предложила проверить все ТЦ после пожара в Кемерово

25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, в больницах находятся, по разным данным от 10 до 12 пострадавших. МЧС сообщает, что ведутся поиски еще 16 человек. При этом, по данным ГУ МВД России по Кемеровской области, пропавшими без вести по-прежнему остаются 59 человек. Замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке. ледственный комитет СК возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.