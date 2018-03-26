Двое россиян пытались вывезти из Калининградской области в Литву 25 тысяч евро

Россияне ехали через пункт пропуска Чернышевское — Кибартай на автомобиле «Лада». Во время досмотра сотрудники ведомства обнаружили у водителя и пассажира наличные деньги в размере 12620 и 12600 евро соответственно.

По закону без декларирования можно провозить иностранную валюту в эквиваленте не более 10 тысяч долларов США на человека. У нарушителей изъяли банкноты. Таможня возбудила дело по статье 16.4 КоАП РФ — «Недекларирование наличных денежных средств».