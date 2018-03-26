Трусливого фальшивомонетчика осудили в Нижнем Новгороде

Суд Ленинского района Нижнего Новгорода вынес приговор 23-летнему жителю Богородскго района, который обвинялся по ст 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Об этом агентству Newsroom24 сообщили в прокуратуре Ленинского района.

По данным следствия, в январе 2017 года молодой человек на принтере изготовил 77 фальшивых денежных знаков достоинством 500, 1000 и 5 000 рублей, которые впоследствии хранил у себя.

Затем они вместе с матерью уехал из Богородского района в Нижний Новгород, где стали искать работу. Жили в нескольких реабилитационных центрах. Их приютила одна цыганка, жительница Ленинского района, у которой они и проживали, работая за еду.

В октябре 2017 года хозяйка случайно обнаружила у парня маску с прорезями для глаз, о чем и проинформировала полицию. При досмотре вещей подозреваемого полицейские обнаружили фальшивые деньги. Молодой человек пояснил, что изготовил их на принтере еще в январе 2017 года, но сбывать не решался. А маску с прорезями для глаз он раньше использовал для езды на мотоцикле.