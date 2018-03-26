Калининградец из больницы попал в следственный изолятор
При выписке мужчина прихватил с собой ноутбук другого пациента медучреждения.
При выписке мужчина прихватил с собой ноутбук другого пациента медучреждения.
В одной из больниц Калининграда пациент попросил у соседа по палате ноутбук на пару минут. Когда времени прошло гораздо больше, владелец гаджета забеспокоился, отправился на поиски и выяснил, что
Сотрудники угрозыска городского УМВД за мошенничество задержали 38-летнего бродягу, ранее судимого за грабеж. Выяснилось, что персональный компьютер мужчина сразу из больницы унес в ломбард. Водворенного в изолятор временного содержания калининградца проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.
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