Калининградец из больницы попал в следственный изолятор

В одной из больниц Калининграда пациент попросил у соседа по палате ноутбук на пару минут. Когда времени прошло гораздо больше, владелец гаджета забеспокоился, отправился на поиски и выяснил, что сосед-то, оказывается, только что выписался. Причем вместе с ноутбуком.