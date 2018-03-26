Пенсионерка, отравившаяся неизвестной жидкостью, скончалась в больнице
В пятницу вечером в тяжелом состоянии были госпитализированы трое жителей райцентра с подозрением на отравление неизвестной спиртосодержащей жидкостью.
В пятницу вечером в тяжелом состоянии были госпитализированы трое жителей райцентра с подозрением на отравление неизвестной спиртосодержащей жидкостью.
МИНСК, 26 мар — Sputnik. Последняя из трех отравившихся жителей Слуцка скончалась в больнице в понедельник утром, сообщил официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек.
В пятницу вечером в больницу райцентра с признаками отравления неизвестным веществом поступили 67-летний мужчина две женщины в возрасте 55 и 61 года.
Как рассказали в УВД, мужчина скончался в субботу вечером, 61-летняя женщина — утром в воскресенье. Около семи часов утра в понедельник ушла из жизни последняя участница «застолья».
УВД удалось установить, что в пятницу трое пенсионеров работали на городской свалке вблизи деревни Лесище. Мужчина нашел 1,5-литровую пластиковую бутылку с неизвестной жидкостью, которая была воспринята как спиртосодержащая.
«Находясь на свалке, найденную жидкость употребили. После распития и окончания работ, мужчина и женщины ушли по адресам проживания», — рассказал Евгений Сачек.
Остатки жидкости изъяты милиционерами. Сейчас она находится на исследовании.
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