Пенсионерка, отравившаяся неизвестной жидкостью, скончалась в больнице

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Последняя из трех отравившихся жителей Слуцка скончалась в больнице в понедельник утром, сообщил официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек.

В пятницу вечером в больницу райцентра с признаками отравления неизвестным веществом поступили 67-летний мужчина две женщины в возрасте 55 и 61 года.

Как рассказали в УВД, мужчина скончался в субботу вечером, 61-летняя женщина — утром в воскресенье. Около семи часов утра в понедельник ушла из жизни последняя участница «застолья».

УВД удалось установить, что в пятницу трое пенсионеров работали на городской свалке вблизи деревни Лесище. Мужчина нашел 1,5-литровую пластиковую бутылку с неизвестной жидкостью, которая была воспринята как спиртосодержащая.

«Находясь на свалке, найденную жидкость употребили. После распития и окончания работ, мужчина и женщины ушли по адресам проживания», — рассказал Евгений Сачек.

Остатки жидкости изъяты милиционерами. Сейчас она находится на исследовании.