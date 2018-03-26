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11:01 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале СКР выясняет обстоятельства травмирования школьника во время урока

На Среднем Урале Следственный комитет проверяет информацию о получении травмы школьником на занятии по технологии.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось в Поташкинской средней общеобразовательной школе. По предварительным данным, на внеурочном занятии по технологии у ученика пятого класса затянуло руку в токарный станок. В результате подростку причинены различные травмы кисти.

«В ходе проверки следствием СКР опрошены сам пострадавший подросток и очевидцы, а также педагогические работники, руководство образовательного учреждения. Приобщены результаты проведенного служебного расследования, также назначена и проводится судебная медицинская экспертиза в целях определения степени тяжести вреда здоровью школьника. Анализируются должностные инструкции, документы о прохождении обучения по технике безопасности, выполняются иные мероприятия по установлению конкретных лиц, ответственных за обеспечение безопасности проведения внеурочного занятия по технологии», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что по итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее свою проверку провела прокуратура.

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