Пенсионера из Кингисеппа подозревают в убийстве приятеля

Источник: AP 2018

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе областного Следкома, 25 марта в Кингисеппской межрайонной больнице им. П. Н. Прохорова скончался 60-летний мужчина, который был госпитализирован с ножевым ранением.

По версии следствия, 25 марта мужчина находились в гостях у 66-летнего подозреваемого, проживающего в квартире на улице Химиков. Приятели распивали спиртные напитки. В ходе застолья мужчины начали выяснять отношения. Хозяин квартиры нанес удар ножом своему оппоненту, повредив подключичную вену.

После нападения 66-летний подозреваемый сам вызвал скорую помощь и полицию. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы.