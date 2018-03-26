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11:01 (мск), источник: ivbg.ru

Пенсионера из Кингисеппа подозревают в убийстве приятеля

В Кингисеппе задержан 66-летний мужчина, которого подозревают в убийстве.

Источник: AP 2018

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе областного Следкома, 25 марта в Кингисеппской межрайонной больнице им. П. Н. Прохорова скончался 60-летний мужчина, который был госпитализирован с ножевым ранением.

По версии следствия, 25 марта мужчина находились в гостях у 66-летнего подозреваемого, проживающего в квартире на улице Химиков. Приятели распивали спиртные напитки. В ходе застолья мужчины начали выяснять отношения. Хозяин квартиры нанес удар ножом своему оппоненту, повредив подключичную вену.

После нападения 66-летний подозреваемый сам вызвал скорую помощь и полицию. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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