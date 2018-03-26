Пенсионера из Кингисеппа подозревают в убийстве приятеля
В Кингисеппе задержан 66-летний мужчина, которого подозревают в убийстве.
В Кингисеппе задержан 66-летний мужчина, которого подозревают в убийстве.
Как сообщили ivbg.ru в
По версии следствия, 25 марта мужчина находились в гостях у 66-летнего подозреваемого, проживающего в квартире на улице Химиков. Приятели распивали спиртные напитки. В ходе застолья мужчины начали выяснять отношения. Хозяин квартиры нанес удар ножом своему оппоненту, повредив подключичную вену.
После нападения 66-летний подозреваемый сам вызвал скорую помощь и полицию. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
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