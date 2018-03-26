В Самарской области гвардейцы помогли спасти с 5 этажа горящего дома женщину с детьми
Руководством Управления вневедомственной охраны будет рассматриваться вопрос о поощрении сотрудников.
Руководством Управления вневедомственной охраны будет рассматриваться вопрос о поощрении сотрудников.
На днях в Чапаевске на улице Короленко произошел пожар. Там загорелся первый этаж многоквартирного дома. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и экипаж вневедомственной охраны в составе старшего сержанта полиции Евгения Каштанова и прапорщика полиции Сергея Морозова.
Стражи порядка начали помогать пожарным эвакуировать людей из горящего дома. Так, жительница квартиры на 5 этаже и двое ее детей оказались отрезанными дымом и не могли самостоятельно покинуть помещение. Для их спасения пришлось использовать автолестницу. Семью благополучно спустили вниз, а затем передали медикам. После этого сотрудники Росгвардии помогали пожарным ликвидировать последствия ЧП и охраняли личное имущество граждан.
«Благодаря слаженным действиям сотрудников Росгвардии, спасателей и экстренных служб Чапаевска жертв удалось избежать. Руководством Управления вневедомственной охраны будет рассматриваться вопрос о поощрении сотрудников», — сообщает
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